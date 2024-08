POL-GM: Senior verunglückt mit Traktor

Morsbach (ots) - Am Gebäude der ehemaligen Jugendherberge in der Obere Kirchstraße hat die Polizei diverse Farbschmierereien festgestellt. Zudem wurden mehrere Türen aufgebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 8. August und Freitag, (23. August). Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer ...

