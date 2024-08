POL-GM: Sachbeschädigungen an ehemaliger Jugendherberge

Hückeswagen (ots) - In Nacht von Freitag auf Samstag (23. / 24. August) hebelten Unbekannte gegen 00:30 Uhr das Fenster einer Tankstelle in der Peterstraße auf, wodurch die Alarmanlage ausgelöst wurde. Die Täter entkamen ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

mehr