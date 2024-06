POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Mühltal, Nieder-Ramstadt (ots) - Am Donnerstag (06.06.) gegen 18:20 Uhr ereignete sich in Mühltal Nieder-Ramstadt in der Odenwaldstraße, Ecke Alte Darmstädter Straße, ein Verkehrsunfall. Ein orangefarbener Pkw bog von der Alten Darmstädter Straße nach links auf die Odenwaldstraße in Fahrtrichtung Darmstadt ein. Dabei streifte er den braunen Hyundai einer ...

mehr