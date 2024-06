Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Mühltal, Ortsteil Nieder-Ramstadt

Mühltal, Nieder-Ramstadt (ots)

Am Donnerstag (06.06.) gegen 18:20 Uhr ereignete sich in Mühltal Nieder-Ramstadt in der Odenwaldstraße, Ecke Alte Darmstädter Straße, ein Verkehrsunfall. Ein orangefarbener Pkw bog von der Alten Darmstädter Straße nach links auf die Odenwaldstraße in Fahrtrichtung Darmstadt ein. Dabei streifte er den braunen Hyundai einer 34-jährigen Fahrerin aus Nieder-Ramstadt, die von der Odenwaldstraße kommend nach links in die Alte Darmstädter Straße abbog. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr nach dem Zusammenstoß in Richtung Darmstadt davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Hyundai entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel.: 06154 63300 bei der Polizeistation Ober-Ramstadt zu melden.

Berichterstatter: Maier, POK

