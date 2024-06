Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Kriminelle haben es auf Wohnwagen (DI-LK 86) abgesehen

Schaafheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (4.6.) hatten es Kriminelle auf einen Wohnwagen der Marke Fendt abgesehen. Nach ersten Ermittlungen entwendeten die bislang noch unbekannten Täter den mehrere Zehntausend Euro teuren Wohnanhänger zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr und suchten mit ihrer Beute unerkannt das Weite. An dem Wohnanhänger war das Kennzeichen DI-LK 86 angebracht. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und sucht Zeugen. Wem sind in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat Hinweise zum Verbleib des Wohnwagens? Zeugen können sich unter der Rufnummer 06151/969-0 melden.

