POL-DA: Dieburg: Polizeistreifen nehmen Duo nach Einbruch in Imbiss fest

Dieburg (ots)

Streifen der Polizeistation Dieburg nahmen in der Nacht zum Donnerstag (6.6.) einen 39-Jährigen sowie seine 41 Jahre alte, mutmaßliche Komplizin nach einem versuchten Einbruch vorläufig fest. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Tatverdächtigen gegen 0.45 Uhr eine Eingangstür zu einem Imbissladen in der Frankfurter Straße aufgehebelt haben. Bei ihrer Tatausführung wurden sie vermutlich gestört, weshalb sie zu Fuß die Flucht ergriffen. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den Fliehenden ein. Im Bereich der Altstadt nahmen Polizeikräfte gegen 1.10 Uhr den 39 Jahre alten Mann und die 41-jährige Frau vorläufig fest. Nach bisherigen Ermittlungen hat das Duo keine Beute gemacht. An der Tür entstand Sachschaden.

Die beiden Tatverdächtigen kamen über Nacht in eine Gewahrsamszelle der Polizei und müssen sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Ob auch weitere, gleichgelagerte Fälle in jüngster Vergangenheit auf ihr Konto gehen dürften, müssen die weiteren Ermittlungen des Kommissariats 35 der Darmstädter Kripo ergeben. Derzeit wird noch geprüft, ob der mehrfach polizeibekannte Festgenommene im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt wird.

