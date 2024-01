Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Neubrandenburg (ots)

In der Neubrandenburger Oststadt kam es am späten Abend des 04.01.2024 zu einem Fahrraddiebstahl. Das schwarze Damenfahrrad der Marke "Curtis" mit einer hellgrünen Vordergabel von "Pegasus" schloss die Eigentümerin gegen 22:30 Uhr an einen Fahrradständer vor dem Wohnhaus in der Salvador-Allende-Straße 3 mittels eines alarmgesicherten Schlosses an. Gegen 23:10 Uhr bemerkte sie, dass das Schloss durchtrennt und das Fahrrad entwendet worden war.

Haben Zeugen möglicherweise das akustische Warnsignal des Schlosses vernommen oder können Hinweise zu einem möglichen Täter oder dem Verbleib des Fahrrades geben? Das Polizeihauptrevier Neubrandenburg nimmt Hinweise unter 0395-55825224 entgegen.

Im Zeitraum vom 28.12.2023 bis zum 04.01.2024 kam es weiterhin zum Diebstahl eines angeschlossenen Fahrrades (26er Damenrad der Marke "Calvin") aus dem Fahrradkeller in der Salvador-Allende-Straße 2. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Auch hier können Hinweise bei der oben aufgeführten Stelle mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell