Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (579) Wer hatte Grünlicht? - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (29.05.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Nürnberger Westen. Die Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 72-jähriger Mann gegen 20:15 Uhr die Höfener Spange mit seinem schwarzen Mercedes in Richtung Leyher Straße. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 52-jährige Frau mit ihrem grauen VW Golf die Höfener Straße in Richtung Höfener Spange und bog nach links in die Leyher Straße ein.

Im Kreuzungsbereich kam es aus noch nicht geklärter Ursache zur Kollision der zwei Fahrzeuge. Die beiden Fahrzeugführer erlitten jeweils leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird insgesamt auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Beide Fahrer gaben an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich gefahren zu sein. Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 65831530 in Verbindung zu setzen.

