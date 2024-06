POL-MFR: (578) Mordkommission ermittelt nach Kirchweihstreit - Zeugenaufruf

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (02.06.2024) eskalierte ein Streit bei einer Geburtstagsfeier in Gebsattel (Lkrs. Ansbach). Die Ansbacher Mordkommission ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Aus noch nicht geklärter Ursache gerieten gegen 01:15 Uhr während einer Geburtstagsfeier in einem Vereinsheim in Gebsattel vier Personen ...

