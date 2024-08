Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto landet im Geschäft

Radevormwald (ots)

Am Sonntagnachmittag (25. August) landete ein Auto auf dem Parkplatz Wuppermarkt in einem Geschäft. Die Polizei ordnete bei beiden Fahrzeuginsassen eine Blutprobe an. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 47 Jahre alte Frau aus Radevormwald gegen 15:40 Uhr mit einem grauen Ford Focus in Radevormwald-Vogelsmühle auf dem Parkplatz Wuppermarkt frontal in ein dortiges Geschäft. Die 47-Jährige war zunächst nicht ansprechbar. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus., wo sich herausstellte, dass es sich um leichte Verletzungen handelte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch in ihrer Atemluft fest, so dass sie eine Blutprobe bei der Fahrerin anordneten. Zudem stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zeugen berichteten der Polizei, dass auch der 56-jährige Beifahrer, ebenfalls aus Radevormwald, zuvor mit dem Wagen auf dem Parkplatz gefahren sei. Da auch er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, musste auch er eine Blutprobe abgeben. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Sowohl am Fahrzeug als auch den Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell