Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: PKW stießen im Gegenverkehr frontal zusammen

Wipperfürth (ots)

Am 26.08.2024 um 16:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Marienheider mit seinem BMW die Gummersbacher Str. in Richtung Marienheide. Zeitgleich befuhr eine 18-jährige Marienheiderin mit ihrem Audi die Gummersbacher Str. in Richtung Wipperfürth. Aus ungeklärter Ursache geriet der 22-jährige in Höhe der Ortschaft Klaswipper in den Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeugführer verletzt und den örtlichen Krankenhäusern zugeführt wurden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Gummersbach Str. gesperrt. Neben der Polizei befand sich der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr zum Abstreuen auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz.

