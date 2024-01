POL-HAM: Einbruchsversuch in Eiscafé am Stephanusplatz

Hamm-Uentrop (ots) - Ein Restaurant am Papenweg war zwischen Donnerstag, 25. Januar, 23 Uhr, und Freitag, 26. Januar, 9.20 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern. Nachdem der oder die Täter eine Fensterscheibe einwarfen und so in das Restaurant gelangten, flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung - nach jetzigem Kenntnisstand ohne Diebesgut. Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter ...

