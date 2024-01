POL-HAM: Einbruch in Restaurant

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nach erneuten Bränden im Bezirk Bockum-Hövel sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können. Am Sonntag, 28. Januar, brannte gegen 18.25 Uhr eine Hecke an einem Grundstück an der Erlenfeldstraße. Die alarmierte Feuerwehr konnte den entstandenen Brand löschen. Am darauffolgenden Montag wurde gegen 18.50 ...

mehr