Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei bittet um Hinweise nach weiteren Bränden in Bockum-Hövel

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach erneuten Bränden im Bezirk Bockum-Hövel sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können.

Am Sonntag, 28. Januar, brannte gegen 18.25 Uhr eine Hecke an einem Grundstück an der Erlenfeldstraße. Die alarmierte Feuerwehr konnte den entstandenen Brand löschen.

Am darauffolgenden Montag wurde gegen 18.50 Uhr versucht, eine Mülltonne auf dem Höveler Friedhof in Höhe des Eingangs an der Erlenfeldstraße in Brand zu setzen. Hier entstand kein Sachschaden.

Ebenfalls am Montag stellte ein Verantwortlicher des Schützenvereins Hövel gegen 11 Uhr fest, dass auf dem Schützenplatz ein Papierhaufen angezündet und dadurch ein Werbebanner an einem Bauzaun beschädigt wurde. Die angrenzende Holzhütte wurde durch das entstandene Feuer nicht beschädigt.

Am Montagabend gegen 20.10 Uhr brannte erneut eine Mülltonne auf dem Höveler Friedhof am Hainbuchenweg.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise auf mögliche Tatverdächtige, die in der Nähe der Brandorte aufgefallen sind: Telefon 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell