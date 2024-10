Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Traktor mit Zubehör und Anhänger gestohlen

Heilbronn (ots)

Ingelfingen/Stachenhausen: Hoher Diebstahlschaden

Bereits vergangenen Montag, zwischen 21 und 22 Uhr, wurde aus einem Maschinenschuppen in Ingelfingen Stachenhausen ein Traktor der Marke Fendt Vario 712 mit angebautem Frontlader sowie einem angehängten Tandemachsanhänger der Marke Reisch, entwendet. An dem Frontlader war zudem eine Grefschaufel der Marke Stoll in Schwarz angebracht.

Die Zugkombination wurde zuletzt am Montagabend, gegen 21.30 Uhr an der Abzweigung in den Wendischenhof an der Landesstraße 515 Stachenhausen in Richtung Oberginsbach gesehen.

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen. Wem ist im dortigen Bereich etwas Verdächtiges aufgefallen. Wer hat das Gespann am Montagabend nach 22 Uhr noch gesehen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 07940 9400, entgegengenommen.

