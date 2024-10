Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Tote Schafe, Einbruch und rasante Fahrt

Heilbronn (ots)

Seckach: Zeugenaufruf nach Fund von toten Schafen

Bereits zwischen dem 23. September und dem 28. September wurden zwei tote Schafe in einem Waldgebiet in Seckach aufgefunden. Die Kadaver befanden sich circa 1,5 Kilometer außerhalb von Seckach in Richtung Großeicholzheim, unterhalb des Gewässers "Ammelsbach". Sie wiesen keine Ohrenmarken oder Spuren davon auf. Warum die Tiere verendet sind, ist unbekannt. Am 14.10.2024 wurde nun ein weiteres Schaf an der gleichen Stelle durch einen Zeugen entdeckt. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach möglichen Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341/81-0, zu melden.

Kühlsheim: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in Külsheim. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einer Firma in der Daimlerstraße, wo er Bargeld im dreistelligen Bereich entwendete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Täter oder zum Tathergang machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Walldürn: Raser durch Videofahrzeug der Polizei festgestellt

Am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Mercedes die Bundesstraße 27 bei Walldürn in Richtung Tauberbischofsheim. Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 70 km/h. Der 48-Jährige fuhr zeitweise mit bis zu 180 km/h die Straße entlang. Die rasante Fahrt des 48-Jährigen wurde durch ein Fahrzeug der Polizei videografiert. Er hat nun mit einer entsprechenden Anzeige zu rechnen.

