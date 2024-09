Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Festnahme am Bahnhof Uelzen

Uelzen, Bahnhof - 07.09.2024 / 15:13 Uhr

Bundespolizisten stellten fest, dass sich ein Mann in einem für die Öffentlichkeit gesperrten Bereich am Bahnhof in Uelzen aufhielt und entschieden sich zu einer polizeilichen Fahndungskontrolle. Dies hatte Folgen für den 30-jährigen aus Rumänien, denn ihm war von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth im März 2023 wegen Trunkenheit im Straßenverkehr für acht Monate sein Führerschein entzogen worden und er hatte noch etwas mehr als 1000,- Euro an die Staatskasse zu zahlen.

Das hatte er allerdings "versäumt" und war seither nach "unbekannt" verzogen. Da er auch in Uelzen nicht zahlen konnte, wird nun die örtliche JVA voraussichtlich für die nächsten 40 Tage seine neue Wohnanschrift sein.

Bzgl. bundespolizeilicher Einsatzmaßnahmen am Bahnhof Uelzen wird auf die Pressemeldung der Bundespolizeiinspektion Bremen vom 22.08.2024 hingewiesen.

