Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Nicht nur Polizeihunde beweisen guten Spürsinn

Bremen (ots)

Buchholz (Nordheide) - 08.09.2024 / 01:12 Uhr

Anlässlich des Buchholzer Stadtfestes überwachte die Bundespolizei die An- und Abreisen von Besuchern über den örtlichen Bahnhof. Dabei bewiesen zwei Bundespolizisten, dass nicht nur ihre Diensthunde über einen guten Spürsinn verfügen, sondern auch sie selbst ein gutes kriminalistisches Gespür haben: Die Ordnungshüter entschieden sich zur Kontrolle eines 39-Jährigen, obwohl die Diensthunde offenbar kein besonderes Interesse an dem Mann aus Egestorf hatten. Doch Ihre menschlichen Partner lagen richtig, denn dieser wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Stade gesucht.

Er war im Juli zu einer Geldstrafe von 300,- EUR verurteilt worden. Da er die Strafe nicht zahlte und nun auch bei der Festnahme nicht zahlen konnte, fand er sich nun für einen 15-tägigen Aufenthalt in einer JVA wieder.

Es bleibt die bekannte Erkenntnis, dass nicht Tier oder Mensch allein über den besseren Spürsinn verfügen, sondern Hund und Beamter gemeinsam den größten kriminalistischen Erfolg erreichen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell