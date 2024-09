Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seniorinnen in Altenheim bestohlen

Zeugensuche

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Am Samstagnachmittag (31. August) wurden in der Callstraße zwei Bewohnerinnen in ihren Wohnungen eines Seniorendienstes zwischen 16 Uhr und 17 Uhr von zwei bislang unbekannten Frauen bestohlen. In einem Fall gab sich eine Tatverdächtige als Mitarbeiterin der Hausverwaltung aus. Die Rentnerin ließ die Frau in ihre Wohnung und setzte sich mit der Unbekannten für ein paar Minuten auf den Balkon. Kurz darauf verließ die angebliche Mitarbeiterin der Hausverwaltung die Wohnung wieder. Danach stellte die 86-Jährige fest, dass Bargeld und Schmuck fehlten. Die Täterin war etwa 18 bis 20 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und hatte zu einem Zopf gebundenes langes schwarzes Haar. Im zweiten Fall kam eine weitere Tatverdächtige in eine andere Wohnung einer 85-Jährigen. Diese ging davon aus, dass die Frau, die vor ihrer Tür stand, eine Pflegerin sei. Auch hier setzte man sich auf den Balkon und später wurde der Diebstahl von Schmuck festgestellt. Die Tatverdächtige war in diesem Fall etwa 40 Jahre alt und sprach Deutsch mit einem Akzent. Möglicherweise traten die beiden Frauen in wechselnder Tatbeteiligung auf. Während die Eine die Bewohnerin ablenkte, verschaffte sich die Andere unbemerkt Zugang zur Wohnung und stahl die Wertgegenstände. Wer hat etwas beobachtet, dass mit den Taten in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

