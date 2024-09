Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizei sucht Zeugen nach Treppenstoß am Lüneburger Bahnhof

Bahnhof Lüneburg, 09.09.2024 / 18:20 Uhr

Eine 68-jährige Frau wurde am Sonntagabend von einem bisher unbekannten Täter im Bahnhof Lüneburg von hinten eine Treppe hinuntergestoßen. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 18:20 Uhr war die ältere Dame gerade mit dem Zug RE 83 am Lüneburger Bahnhof angekommen und die Treppe am Bahnsteig 4/5 hinuntergegangen. Auf der unteren Treppenebene hatte die Person hinter ihr sie plötzlich mit der flachen Hand gestoßen, wodurch sie die etwa letzten zwölf Stufen nach vorne fiel. Durch den Sturz wurde das Opfer leicht verletzt. Sie erlitt Prellungen am Becken, Steißbein und den Beinen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war die Treppe mit Reisenden stark frequentiert. Dennoch wird nach ersten Erkenntnissen davon ausgegangen, dass es sich um einen bewussten Stoß des Täters gegen den Rücken der Geschädigten gehandelt hatte.

Die Lüneburger Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Zur Tatzeit trug die Geschädigte ein dunkles T-Shirt und eine türkisfarbene Dreiviertelhose. Der Täter soll sich direkt hinter ihr befunden haben. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Bremen unter 0421 / 16299 - 7777 entgegen.

