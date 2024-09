Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Einsatz der Bundespolizei anlässlich der An- und Abreisen zur Fußballbegegnung SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund

Bremen (ots)

Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei verstärkte Bundespolizeiinspektion Bremen war am 31.08.2024 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) anlässlich der An- und Abreisen zur Fußballspielbegegnung Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Einsatz.

Nach aktuellem Stand besuchten rund 42.100 Zuschauer das ausverkaufte Weserstadion.

In der Anreisephase nutzten ca. 7.000 Werder-Fans den ÖPNV über den Bremer Hauptbahnhof. Über 1.100 Dortmund-Fans erreichten ebenfalls den Bremer Hauptbahnhof mit Zügen des Regional-und Fernverkehrs. In der Anreisephase kam es im bahnpolizeilichen Bereich zu keinen besonderen Vorkommnissen. Die Polizei Bremen und die Bundespolizei gewährleisteten erneut die Sicherheit der Reisenden am Hauptbahnhof und auf dem Weg zum bzw. vom Stadion zurück mit einem gemeinsamen Einsatzabschnitt.

Nach Spielende kam es zu einigen fantypisch begangenen Straftaten. Es wurden u.a. Einsatzkräfte der Bundespolizei beleidigt. Ein 17-jähriger Dortmund-Fan schlug beim Einstieg in den Zug einen Polizeibeamten mehrfach gegen den Helm. Er wird sich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Bei der Kontrolle eines 26-jährigen Dortmund-Fans wurde außerdem ein sogenannter Zahnschutz festgestellt.

Im Personentunnel des Hauptbahnhofs Bremen kam es gegen 19:18 Uhr zu einer sexuellen Belästigung unter Werder-Fans. Ein 54-jähriger Mann schlug hierbei einer 24-Jährigen mit der flachen Hand auf das Gesäß.

Die weitere Abreisephase verlief ohne Vorkommnisse im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei Bremen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell