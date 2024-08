Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Verkehrsunfallflucht in Rendsburg: Beschädigter Zaun in der Ostlandstraße - Polizei sucht Verursacher

Rendsburg (ots)

Zwischen dem 12. August und dem 19. August 2024 wurde in der Ostlandstraße in Rendsburg ein Zaun erheblich beschädigt. Das verursachende Fahrzeug, vermutlich ein größeres weißes Fahrzeug, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum zwischen dem 12. August 2024, 19:00 Uhr, und dem 19. August 2024, 19:00 Uhr, wurde in der Ostlandstraße in Rendsburg ein Zaun beschädigt. Nach ersten Ermittlungen könnte ein größeres Fahrzeug den Unfall verursacht haben. Am beschädigten Zaun konnten weiße Lackspuren festgestellt werden, was darauf hindeutet, dass das verursachende Fahrzeug weiß sein könnte. Der oder die Verursachende entfernte sich je-doch vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Zaun weist mehrere Beschädigungen auf, die auf einen kräftigen Aufprall hinweisen. Aufgrund der Spurenlage vermutet die Polizei, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen größeren Pkw, Transporter oder Lkw handeln könnte.

Die Polizei Fockbek hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das weiße verursachende Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04331 208 120 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Feddersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell