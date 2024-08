Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240819-2-pdnms Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung mit Messer in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 18.08.2024 gegen 03.30 Uhr kam es in der Straße Haart in Neumünster, vor der dortigen Diskothek, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Ein 33 jähriger Mann wurde im Rahmen dieser Auseinandersetzung mit einem Messer potenziell lebensgefährlich verletzt, der 39 jähriger Tatverdächtige flüchtete nach der Tat und konnte schließlich von Einsatzkräften der Polizei im Innenstadtbereich von Neumünster festgenommen werden.

Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen ins FEK Neumünster verbracht und dort notoperiert.

Der Tatverdächtige verblieb im Polizeigewahrsam und wird am heutigen Tag dem Amtsgericht Neumünster vorgeführt.

Hintergründe zur Tat sind derzeit noch nicht bekannt, die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Neumünster sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen der Tat. Wer konnte die Tat beobachten, wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell