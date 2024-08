Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240819-1-pdnms Zeugen nach Diebstahl eines Fischereibootes in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17.08.2024 zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr wurde in Eckernförde am Jungmannufer von einem Bootssteg beim Bojenfeld"Meteor" ein kleines rotes Fischereifahrzeug mit Ruderhaus aufgebrochen und mittels eigenem Maschinenantrieb entwendet.

Der oder die Täter durchquerten anschließend mit dem Fahrzeug das Bojenfeld "Meteor", sowie das nebenan liegende Bojenfeld "Borby". Hierbei wurde eine an seiner Festmacherboje liegende Segelyacht am Festmachertauwerk erfasst und samt Grundgewicht ca. 150 m durch das Bojenfeld gezogen. Hierbei gaben die Täter auf dem Fischereifahrzeug "Vollgas", so dass das Maschinengeräusch durch mehrere Anwohner im Bereich Borbyer Ufer wahrgenommen werden konnte. Vermutlich kam es dann zu einem Maschinenausfall, indem man sich ein Seil in die Schiffsschraube fuhr und das Fahrzeug anschließend treibend verließ

Bei der Fahrt wurden mindestens zwei Segelyachten in den Bojenfeldern beschädigt, ebenso nahm das Fischereifahrzeug nicht unerheblichen Sachschaden.

Weiterhin könnte ein Floß im Zusammenhang mit der Tat stehen, welches zuvor vermutlich von dem Fischverkaufskutter "Capella" im Binnenhafen entwendet wurde. Sollten im erweiterten Tatzeitraum Personen im Hafenbereich oder Bojenfeld auf einem Floß oder dem betreffenden Fischereifahrzeug beobachtet worden sein, so bittet die Wasserschutzpolizei Kappeln unter der Telefonnummer 04642-9655902 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Sönke Petersen

