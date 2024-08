Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Verkehrsunfallflucht im Kreisverkehr in Rendsburg: Zeugen gesucht

Rendsburg (ots)

Am Freitagvormittag kam es im Kreisverkehr Friedrichstädter Straße/Loher Straße in Rendsburg zu einem Beinahe-Unfall. Ein unbekannter Fahrer eines Mercedes Kombi oder SUV älteren Baujahrs floh vom Unfallort, nachdem ein anderer Verkehrsteilnehmer den Zusammenstoß nur durch Ausweichen verhindern konnte. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitag, den 16. August 2024, gegen 11:30 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr Friedrichstädter Straße/Loher Straße in Rendsburg ein Vorfall, bei dem es beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen wäre. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Mercedes Kombi oder SUV älteren Baujahrs in den Kreisverkehr ein, ohne auf den bereits im Kreisverkehr fahrenden Verkehr zu achten. Ein anderer Verkehrsteilnehmer, der mit seinem Fahrzeug den Kreisverkehr befuhr, konnte einen Zusammenstoß nur durch ein abruptes Ausweichmanöver verhindern und verunfallte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten oder seine Personalien zu hinterlassen. Der Geschädigte konnte den Fahrer als männlich beschreiben, weitere Details sind jedoch nicht bekannt. Die Polizei Rendsburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 04331 208 450 oder per E-Mail unter Rendsburg.PRev@polizei.landsh.de zu melden.

Mit freundlichen Grüßen,

Philipp Feddersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell