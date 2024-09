Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Reizgasattacke am Bahnhof Lüneburg - Bundespolizei ermittelt

Bremen (ots)

Lüneburg, Bahnhof, 04.09.2024 / 06:25 Uhr

Ein Mann soll heute Morgen einen Zugbegleiter mit Reizgas verletzt haben. Auch ein siebenjähriges Kind soll dabei in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei sei es bei einer Fahrausweiskontrolle im Metronom 81659 auf der Fahrt von Hamburg nach Lüneburg zu einem Streit gekommen. Demnach habe ein 58-jähriger Fahrgast kein Ticket für sein mitgeführtes Fahrrad vorzeigen können. Beim Halt am Bahnsteig 6 in Lüneburg habe der "Radler" den Zug dann ohne Klärung der Angelegenheit verlassen wollen. Als der Schaffner dies durch Griff an das Fahrrad habe unterbinden wollen, soll der Reisende aus Winsen (Luhe) ein Tierabwehrspray aus der Tasche gezogen und es dem Kontrolleur aus kurzer Entfernung ins Gesicht gesprüht haben.

Der Zugbegleiter erlitt hierdurch Hautreizungen und starke Rötungen der Augen. Darüber hinaus klagte auch ein siebenjähriger Junge, der sich zufällig mit seiner Mutter in der Nähe aufgehalten hatte über brennende Augen und einen Hustenreiz.

Lüneburger Bundespolizisten stellten den 58-jährigen Deutschen auf dem Bahnsteig. Das Reizstoffspray wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Der Zugbegleiter musste seinen Dienst abbrechen und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Auch die Mutter des Siebenjährigen behielt sich vor, den Jungen einem Arzt vorzustellen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell