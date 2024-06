Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch gescheitert - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am späten Dienstagabend (04.06.2024) einen 22 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, in eine Wohnung an der Mörikestraße einzubrechen. Die 36 Jahre alte Bewohnerin bemerkte gegen 23.10 Uhr, dass sich ein Mann an ihrer Terrassentür zu schaffen machte und wählte den Notruf. Alarmierte Beamte trafen wenige Minuten später am Tatort ein, umstellten das Grundstück und nahmen den Tatverdächtigen noch auf der Terrasse vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Polizisten noch eine geringe Menge Amphetamin. Die Beamten setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

