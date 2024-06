Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnen angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (04.06.2024) zwei Mülltonnen in der Neckarstraße angezündet. Anwohner entdeckten gegen 03.30 Uhr zunächst eine brennende Mülltonne und setzten einen Notruf ab. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die Mülltonnen bereits in Flammen. Nachdem dieses Feuer gelöscht war, entdeckten Einsatzkräfte eine weitere brennende Mülltonne in der Nähe und löschten sie. Anwohner sahen eine verdächtige Person, welche die Schubartstraße entlanglief. Ob sie mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Sie ist etwa 180 Zentimeter groß, rund 30 Jahre alt und hat blonde Haare. Sie trug ein blaues T-Shirt und eine kurze Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell