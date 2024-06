POL-S: Durch Rettungsgasse gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Ein unbekannter Mann soll am Montagmittag (03.06.2024) in einer Schultoilette eine 13-Jährige sexuell bedrängt haben. Das Mädchen war zwischen 13.50 Uhr und 14.30 Uhr auf der Damentoilette im ersten Obergeschoss einer Schule an der Landhausstraße, als der Unbekannte an der Kabinentür rüttelte und diese schließlich öffnete. In der Toilettenkabine bedrängte und berührte er das Mädchen ...

