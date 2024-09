Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall in 17375 Leopoldshagen (LK VG)

PR Ueckermünde (ots)

Am 14.09.2024 gegen 13:45 Uhr befuhr ein 59-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Rennrad der Marke "Scott" die L31. Nach derzeitigen Ermittlungsstand übersah er in der Ortlage Leopoldshagen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Transporter und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer und erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst in das Klinikum nach Ueckermünde verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell