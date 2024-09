Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vier leichtverletzte Personen und 40.000EUR Sachschaden nach Unfall in 18311 Ribnitz-Damgarten

Am 14.09.2024 gegen 11:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Lichtzeichenanlage Damgarten zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren. Insgesamt wurden vier Personen leichtverletzt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der 42-jährige Fahrzeugführer eines PKW BMW in Damgarten die B105 und beabsichtigte an der Lichtzeichenanlage nach links in Richtung Schillerstraße (Damgarten) abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Skoda eines 58-jährigen Fahrzeugführers, der ihm auf der Stralsunder Chaussee in Fahrtrichtung Ribnitz entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall erlitten der Fahrzeugführer des BMW und sein 14-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Ein 12-Jähriger und ein 16-Jähriger Insasse im PKW Skoda wurden durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. Alle Verletzten wurden am Unfallort durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppdienst mit einem Kran geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000EUR geschätzt. Die B105 musste zur Bergung der Fahrzeuge für ca. 30 Minuten vollgesperrt werden. Danach wurde der Verkehr an der Unfallstelle halbseitig vorbeigeleitet. Die Freiwillige Feuerwehr Damgarten war mit ca. 15 Kameraden im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren ein Notarzteinsatzwagen, drei Rettungswagen sowie ein Führungsfahrzeug der FFw Ribnitz-Damgarten. Um 12:45 Uhr konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden.

