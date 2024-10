Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle, Einbruch, Schlägerei, Sachbeschädigungen und Unfallfluchten

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Suche nach Zeugen nach Schlägerei

In der Nacht auf Sonntag kam es in einer Gaststätte in der Wolfgangstraße zu einer Schlägerei. Gegen 0.45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs Personen gekommen sei. Dabei wurden zwei Personen verletzt, bevor die unbekannten Täter mit einem silbernen Fahrzeug in unbekannte Richtung flüchteten. Bei den Tätern soll es sich um drei Männer handeln, die rund 1,70 m groß sind, schwarze Haare und einen Dreitagebart haben. Im Verlauf einer Fahndung konnte einer der Tatverdächtigen alkoholisiert angetroffen werden. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die etwas zu der Tat oder den Tätern aussagen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 0793154990, zu melden.

Tauberbischofsheim: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Zwischen vergangenem Freitag, 16 Uhr und vergangenem Sonntag, 10 Uhr wurde ein Schulgebäude in der Julius-Berberich-Straße in Tauberbischofsheim beschädigt. Bislang unbekannte Täter beschmierten die Gebäuderückseite mit einem circa 1 Meter auf 2,5 Meter großem Graffiti. Neben einem Gesicht wurden zwei Schriftzüge auf die Wand gemalt. Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die die Täter gesehen haben und Angaben zum Sachverhalt machen können, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Werbach: Einbruch in Supermarkt

Zwischen Samstag, 20.45 Uhr und Sonntag, 6 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Supermarkt im Wiesenweg in Werbach ein. In diesem Zeitraum verschafften sich die Unbekannten Zutritt auf das Gelände und anschließend in den abgeschlossenen Supermarkt. Dort brachen sie einen Tresor auf. Weitere Waren mit einem Wert im vierstelligen Bereich wurden entwendet, bevor die Täter unbekannt flüchten konnten. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Wer hat die Täter oder die Tat beobachten können? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Lauda-Königshofen: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Am Freitagabend wurden diverse Objekte durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Zwischen 20 Uhr und 23 Uhr besprühten Unbekannte in der Poststraße, in der Josef-Schmitt-Straße und in der Bergstraße in Lauda-Königshofen frei zugängliche Objekte mit Graffiti. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder Tätern machen können, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Grünsfeld: Beschädigung an Fahrzeug

Am Freitagnachmittag wurde das Fahrzeug einer 34-Jährigen in Grünsfeld beschädigt. Diese hatte ihren Mercedes zwischen 13.20 Uhr und 14.20 Uhr in der Hauptstraße abgestellt und stellte später Beschädigungen fest. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas zum möglichen Unfallhergang sagen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Werbach: Liegengebliebener Lkw

Am Freitagnachmittag kam es in Werbach aufgrund eines liegengebliebenen Lkws zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer einen Kreisverkehr in der Hauptstraße, wo er plötzlich stehenblieb und sich nicht mehr fortbewegen ließ. Die Polizei fuhr den Ort an und regelte den Verkehr, da eine Durchfahrt für andere Verkehrsteilnehmer nicht möglich war. Ursache für den plötzlichen Ausfall war vermutlich das zuletzt eingebaute GPS, das zu Problemen mit dem Steuergerät geführt hatte. Nach etwa drei Stunden konnte die Fahrbahn wieder freigemacht werden.

L506/Tauberbischofsheim: Unfall mit hohem Sachschaden

Am Freitagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Tauberbischofsheim leicht verletzt. Gegen 14.45 Uhr war eine 42-jährige Renault-Fahrerin auf der Landesstraße 506 in Richtung Impfingen unterwegs. Auf Höhe der Wertheimer Straße wollte sie nach links in einen Feldweg abbiegen. Dies kündigte sie rechtzeitig mit ihrem Fahrtrichtungsanzeiger an. Circa zwei Fahrzeuge hinter ihr befand sich ein 57-jähriger Motorradfahrer, der nach Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung die Fahrzeuge vor sich überholen wollte. Als er sich bereits auf der Gegenfahrbahn befand, bemerkte er die 42-Jährige, die bereits am Abbiegen war, zu spät und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 57-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Beim Motorrad platzte der Benzintank, sodass die ausgetretenen Betriebsstoffe durch die Feuerwehr gebunden werden musste. Der gesamte Sachschaden beträgt rund 8.000 Euro.

Wertheim: Suche nach Zeugen nach Unfallflucht

Am Freitagnachmittag kam es zu einer Unfallflucht in Wertheim, der einen Sachschaden von rund 3.000 Euro zur Folge hatte. Ein 27-Jähriger hatte seinen Camaro zwischen 14.40 und 22.30 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz einer Firma in der Maintalstraße abgestellt. Als er zurückkam, musste er einen Schaden feststellen, der sich vorne rechts und über der Front befindet. Außerdem entstand ein Spalt an der Motorhaube. Ein Verursacher ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 melden sollen.

Wertheim: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Unfall in Wertheim, bei dem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zwischen 14 Uhr und 21.50 Uhr war der Audi eines 59-Jährigen in der Quellenstraße abgestellt. Dort blieb ein unbekannter Fahrzeuglenker hängen und entfernte sich anschließend. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass es sich beim verursachenden Fahrzeug um ein weißes Fahrzeug handelt. Die Beifahrerseite ist vermutlich beschädigt. Bei dem Audi entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Nummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Pkw kracht in einen Baum

Am Freitagmorgen kam es in Freudenberg zu einem Unfall, bei dem die Beifahrerin eines Peugeots leicht verletzt wurde. Ein 35-Jähriger fuhr auf der Raubachstraße von Rauenberg kommend in Richtung Wessental. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in der Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts in ein Waldstück ab, wo er mit einem Baum kollidierte. Es entstand ein Totalschaden im Wert von circa 4.000 Euro. Die Beifahrerin kam aufgrund leichter Verletzungen in ein Krankenhaus.

