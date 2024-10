Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Pkw kommt in Gegenverkehr und entfernt sich von der Unfallstelle - Spuren führen zum mutmaßlichen Fahrzeuglenker

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 06.10.24, gegen 01:35 Uhr, ist ein Pkw auf der Wutöschinger Straße in Rechberg in den Gegenverkehr gekommen und hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ermittlungen führen zeitnah zum mutmaßlichen Fahrzeuglenker. Der 29jährige war auf der Wutöschinger Straße in Richtung Rechberg unterwegs und soll nach links gekommen sein. Es kam zu einem schweren Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 21jährigen Autofahrerin, deren Auto danach nicht mehr fahrbereit war. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Allerdings war sein Auto auch so beschädigt worden, dass es eine entsprechende Spurenlage hinterließ. Dieser brauchte nur gefolgt zu werden. So konnte das mutmaßliche Verursacherfahrzeug aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 29-jährigen. Zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutprobe erhoben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

