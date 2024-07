POL-COE: Havixbeck, Poppenbeck/ Pedelecfahrer und Auto kollidieren

Coesfeld (ots) - Ein Zeuge hat am Mittwoch (10.07.24) eine leblose Person in einem nicht zugänglichen Bereich in der Nähe der Marienschule in Dülmen entdeckt. Es handelt sich dabei um die seit dem 29. Juni vermisste Dülmenerin. Es gibt nach bisherigen Erkenntnissen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Nachtragsmeldung 1: Die Polizei sucht nach wie vor nach der ...

