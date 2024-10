Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Mehrere Verstöße bei Kontrollen am Wochenende

Heilbronn (ots)

Auch am vergangenen Freitag hat die Polizei im Rahmen der Konzeption "Sichere City" vermehrt Kontrollen am Heilbronner Friedensplatz und in der Innenstadt durchgeführt. Bei den Kontrollen am Friedensplatz konnten am Freitagnachmittag 20 Personen angetroffen und überprüft werden. Dabei stellte sich heraus, dass eine Person rund 78 Gramm Marihuana, und damit weit mehr als erlaubt, bei sich hatte. Bei einer weiteren Person wurden 30 Gramm in mehreren Tüten verpackt gefunden. Auf den Mann kommt deshalb eine Anzeigen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln zu. Außerdem hielt sich eine der kontrollierten Personen illegal in Deutschland auf. Sechs weitere Personen besaßen Marihuana in einer erlaubten Menge. Ein 25-Jähriger konsumierte Cannabisprodukte innerhalb des Sichbereichs einer Schule. Bei Kontrollen in der Innenstadt konnte ein 25-Jähriger angetroffen werden, der Haschisch einzeln verpackt mit sich führte. Auch er wird wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln angezeigt. Drei Personen hielten sich unerlaubt in Heilbronn auf, da sie aufgrund laufender Asyverfahren nicht an räumliche Beschränkungen hielten. Ein 18-Jähriger führte ein Messer innerhalb Waffenverbotszone mit sich.

