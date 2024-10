Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Loccum - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - blauer PKW flüchtig

Rehburg-Loccum (ots)

(KEM) Die Polizei Stolzenau bittet um Zeugenhinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag gegen 11.15 Uhr an der Mühlentorstraße vor der Bäckerei in Rehburg-Loccum ereignete hat.

Ein dort geparkter Mercedes wurde durch einen bislang unbekannten blauen PKW beim Ausparken touchiert und dadurch am Kotflügel hinten links verkratzt. Der Schaden wurde auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher soll zügig weggefahren sein.

Zeugenhinweise nimmt das PK Stolzenau unter 05761/90200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell