POL-NI: Nienburg - Fahrradeigentümer gesucht

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht den Eigentümer oder die Eigentümerin eines Fahrrades, welches vermutlich am 11.10.2024 in Nienburg gestohlen wurde.

An diesem Tag kontrollierten Nienburger Einsatzkräfte an der Verdener Straße einen 36-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, der mit einem Fahrrad unter dem Einfluss alkoholischer Getränke unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Der 36-Jährige gab auf Nachfrage an, das Fahrrad einfach von einer Ecke mitgenommen zu haben. Von wo und ob es wirklich am 11.10.2024 von ihm mitgenommen wurde, konnte er nicht beantworten.

Daten zum Fahrrad:

Marke: Conway

Typ: Mountainbike

Farbe: schwarz, silber

Die Einsatzkräfte leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrraddiebstahl ein. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

