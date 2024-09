POL-PIOPP: Sachbeschädigung des Elektrozauns im Oppenheimer Wäldchen

Guntersblum (ots) - Anlässlich des diesjährigen 60. Kellerwegfestes richtete die Polizeiinspektion Oppenheim wie auch in den vergangen Jahren an allen Veranstaltungstagen eine Festwache vor Ort ein. Bei warmen Temperaturen und gutem Wetter war das Fest an den beiden Festwochenenden gut besucht. Sowohl rund um den Julianenbrunnen als auch am Landjugendkeller waren auch in diesem Jahr die polizeilich relevanten ...

mehr