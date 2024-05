Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall (02.05.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Hoher Sachschaden ist die Folge eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung der Abfahrt der Bundesstraße 27 auf die Rottweiler Straße ereignet hat. Ein 44-Jähriger befuhr mit einem Hyundai den Zubringer auf die Landesstraße 173 und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 34-Jährigen zusammen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

