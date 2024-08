Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Kellerwegfest in Guntersblum- Fazit der Polizei

Guntersblum (ots)

Anlässlich des diesjährigen 60. Kellerwegfestes richtete die Polizeiinspektion Oppenheim wie auch in den vergangen Jahren an allen Veranstaltungstagen eine Festwache vor Ort ein. Bei warmen Temperaturen und gutem Wetter war das Fest an den beiden Festwochenenden gut besucht. Sowohl rund um den Julianenbrunnen als auch am Landjugendkeller waren auch in diesem Jahr die polizeilich relevanten Schwerpunkte und die meisten Besucher festzustellen.

Am gesamten 1. Wochenende wurden lediglich zwei Körperverletzungsdelikte zur Anzeige gebracht. Alle Beteiligten wurden hierbei nur leicht verletzt. Andere Streitigkeiten konnten durch das schnelle Einschreiten der vor Ort befindlichen Einsatzkräfte geschlichtet werden. Auch der anlässlich des 60. Jubiläums durchgeführte Straßenumzug am Sonntag, 18.08., verlief für die Polizei störungsfrei.

Das 2. Wochenende, die so genannte Nachlese, verlief in großen Teilen ebenfalls friedlich. In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01.00 Uhr, warf im Jugendkeller ein 18-jähriger ein Glas in die Menge, hierbei wurde niemand verletzt. Danach schlug er einem Security-Mitarbeiter mit dem Ellenbogen ins Gesicht, dieser wurde hierbei leicht verletzt. In der gleichen Nacht kam es gegen 03:20 Uhr am Bahnhof Guntersblum zu einer Auseinandersetzung, bei der 2 Täter einen 17-jährigen Geschädigten zu Boden brachten und ihm dort einmal ins Gesicht traten. Der Jugendliche wurde hierbei nur leicht verletzt. Ein 18-jähriger Täter konnte durch eingesetzten Polizeikräfte noch vor Ort angetroffen und kontrolliert werden. Ein zweiter Täter flüchtete über die Bahngleise.

Die 2. Nacht (Samstag) der Nachlese verlief trotz hohem Besucheraufkommen erfreulicherweise aus polizeilicher Sicht ohne Vorkommnisse.

Insgesamt wurden 2 Verstöße gegen die geltende Allgemeinverfügung der VG Rhein Selz wegen des Verbotes des Mitführens von Glasflaschen und Cannabis durch die vor Ort befindlichen Kräfte festgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell