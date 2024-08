Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz anlässlich zweier Körperverletzungsdelikte in der Oppenheimer Altstadt am 10.08.24

Oppenheim (ots)

Nach Zeugenhinweisen im Zusammenhang mit der ersten Tat in der Mainzer Straße in Oppenheim am Samstag, 10.08.2024, konnte im Verlauf des Montags durch die Polizei Oppenheim eine Tatverdächtige ermittelt werden. Es handelt sich dabei um eine 31-jährige Frau aus Oppenheim.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz wurde die Durchsuchung der Wohnung der Tatverdächtigen richterlich angeordnet. Dieser Durchsuchungsbeschluss wurde noch am Montagabend durch Polizeikräfte vollstreckt.

In der Wohnung der Tatverdächtigen wurden Gegenstände sichergestellt, die im Hinblick auf eine Beteiligung zu den beiden Taten kriminaltechnisch untersucht und ausgewertet werden.

Die Tatverdächtige macht derzeit keine Angaben zur Sache.

Die Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Oppenheim fortgeführt und dauern an.

Zeugen die Angaben zu den Taten, möglichen Hintergründen oder den Tatbeteiligten machen können, werden weiterhin gebeten, sich mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen.

Polizei Oppenheim: 06133 - 933 100

