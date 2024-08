Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Graffiti am historischen Wasserhochbehälter

Oppenheim (ots)

Im Tatzeitraum von Montag 29.07.2024, 16:35 Uhr bis Dienstag der 30.07.2024, 06:40 Uhr kam es am historischen Wasserhochbehälter, unmittelbar an der B420 in Höhe des Rastplatzes Undenheim, zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Der Sachschaden beläuft sich aufgrund der historischen Mauer auf ca. 20.000 Euro.

Wer kann Hinweise zur Tat machen oder hat zum genannten Tatzeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht?

Hinweise an die örtlich zuständige Polizeidienststelle in Oppenheim unter Tel.: 06133-933100.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell