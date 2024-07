POL-PIOPP: Vandalismus im Stadtbad Oppenheim

Köngernheim (ots) - Am Donnerstag, den 27.06.2024 kam es gegen 15:50 Uhr in der Gaustraße in Köngernheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 52-Jährige aus Rheinhessen befuhr die Gaustraße in Richtung Selzen. Ein 45-Jähriger, ebenfalls aus Rheinhessen, fuhr in entgegengesetzte Richtung. Im Kurvenbereich am Ortsausgang geriet die Frau mit ihrem PKW in den Gegenverkehr und ...

