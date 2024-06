Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit zwei Verletzten

Köngernheim (ots)

Am Donnerstag, den 27.06.2024 kam es gegen 15:50 Uhr in der Gaustraße in Köngernheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 52-Jährige aus Rheinhessen befuhr die Gaustraße in Richtung Selzen. Ein 45-Jähriger, ebenfalls aus Rheinhessen, fuhr in entgegengesetzte Richtung. Im Kurvenbereich am Ortsausgang geriet die Frau mit ihrem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte mit der Fahrerseite des entgegenkommenden PKW. Durch den Aufprall kam der PKW der 52-Jährigen nach links von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme war die Gaustraße für ca. eine Stunde vollgesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim in Verbindung zu setzen.

