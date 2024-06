Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Flucht vor der Polizei endet im Unfall

Worms (ots)

Am 22.06.2024 gegen 23.20 Uhr fiel einer Streife der PI Worms ein Fahrzeug in der Mainzer Straße in Worms auf, das aufgrund der Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrzeugführer flüchtete daraufhin über die Mainzer Straße in Richtung B9. Anschließend fuhr das Fahrzeug über die Wallstraße und die Ludwigsstraße. Das Fahrzeug wollte anschließend in Richtung Scheidtstraße abbiegen. Hierbei verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug und verunfallte. Der Fahrzeugführer setzte seine Flucht nun zu Fuß fort, konnte jedoch eingeholt und festgenommen werden. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zusätzlich konnten im Fahrzeug Betäubungsmittel aufgefunden werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Vorfall wurde aus Neutralitätsgründen durch die Polizeiinspektion Oppenheim aufgenommen. Auf der Flucht vor dem Streifenwagen wurde insgesamt sechsmal eine rote Lichtzeichenanlage ignoriert und teilweise eine Geschwindigkeit von 140 km/h erreicht. Zeugen, die das Fahrzeug auf der Flucht gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen.

