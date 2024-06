Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Körperverletzung am Roten Hang

Nierstein (ots)

Am Sonntag, den 09.06.2024 gegen 01:06 Uhr kam es bei der Weinpräsentation am Roten Hang in der Karolingerstraße in Nierstein zu einer Körperverletzung. Dabei wurde eine 36-jährige Frau von einem unbekannten Mann getreten, geschlagen und beleidigt. Im Anschluss entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung und konnte nicht mehr festgestellt werden.

Der Täter soll ein osteuropäisches Aussehen haben, ca. 30-40 Jahre alt sein, habe ein weißes T-Shirt und eine blaue Hose getragen .

Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Die Polizei Oppenheim bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr. 06133-9330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell