Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Körperverletzungdelikte in der Oppenheimer Altstadt

Oppenheim (ots)

In der Nacht vom 10. auf den 11.08.2024 kam es im Zeitraum von 04.30 Uhr bis 04.55 Uhr zu zwei Körperverletzungsdelikten im Bereich der Oppenheimer Altstadt. Zunächst kam es um im Bereich der Mainzer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 15- und einer 17-jährigen Jugendlichen sowie einer unbekannten, weiblichen Person. Im Verlauf des Streits schlug die noch unbekannte, weibliche Person mit einer gefüllten Flasche nach den beiden Jugendlichen. Die 15-Jährige erlitt hierbei eine leichte Verletzung im Gesicht. Die 17-jährige hingegen erlitt schwerere Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nur kurze Zeit später, gegen 04.55 Uhr, kam es dann in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer erneuten körperlichen Auseinandersetzung. Hier wurden zwei 21 und eine 31 Jahre alte Schwester durch einen unbekannten Gegenstand im Gesicht getroffen. Die 21-jährige zog sich hierbei massive Verletzungen im Mundbereich zu. Ihre ältere Schwester wurde ebenfalls im Kopfbereich leicht und zusätzlich im Bereich der Brustwirbel schwer verletzt. Auch hier wird als Beschuldigte eine unbekannte Frau genannt. Ein Tatzusammenhang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die eine oder beide Auseinandersetzungen mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen.

