Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Körperverletzungsdelikte in der Oppenheimer Altstadt - Ergänzung zur Pressemeldung vom 11.08.2024

Oppenheim (ots)

Bei der ersten Tat, welche sich am Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr in der Mainzer Straße, Höhe Ecke Krämerstraße ereignet hatte, kann zum Tatablauf ergänzt werden, dass die bislang unbekannte Täterin aus einer größeren Personengruppe heraus mit den beiden Jugendliche in Streit geriet und diese dann mit einer Flasche "Jack Daniels" verletzte. Die 17-jährige Geschädigte erlitt dabei Verletzungen an Mund und Kiefer, sie konnte mittlerweile aus der Klinik entlassen werden. Die 15-jährige, welche einen Schlag gegen das Gesicht erhalten hatte, erlitt eine Schnittverletzung an der Augenbraue.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahr alt, kräftige Statur, ca. 160-165 cm groß, sie hatte möglicherweise ein Tattoo im Bereich Hals oder Kopf.

Die beiden Frauen, die bei der 2. Tat in der Friedrich-Ebert-Straße gegen 04.55 Uhr schwer verletzt wurden, befinden sich aktuell immer noch in stationärer Behandlung. Die Ermittlungen werden bei der Polizei in Oppenheim weitergeführt.

Ein Tatzusammenhang ist aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der beiden Taten wahrscheinlich. Mittlerweile ist durch eine Zeugenaussage gesichert, dass auch bei der 2. Tat eine Frau als Täterin in Frage kommt.. Auch das Verletzungsmuster bei allen vier Geschädigten lässt den Schluss auf einen Tatzusammenhang zu.

Zeugen, die Hinweise zu einer der genannten Auseinandersetzungen oder der gesuchten Frau geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen.

