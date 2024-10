Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Tuning-Kontrollen, Illegales Autorennen, Sachbeschädigungen, Polizeisten mit Schreckschusswafe bedroht, Auto absichtilich gerammt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Heilbronn (ots)

Heilbronn- Böckingen: Kontrollen bei Tuning-Veranstaltung

Am Sonntag fand auf dem Gelände eines Möbelhauses in Heilbronn-Böckingen die jährliche "Tuning-FrightNight-Halloween" statt. Rund 400 Fahrzeuge und 1200 Personen aus ganz Deutschland besuchten das Event. Während die Veranstaltung selbst störungsfrei verlief, registrierte die Polizei auf Anfahrtswegen und im Umfeld vereinzelt Verkehrsverstöße. Die Polizei führte vor Ort umfangreiche Kontrollen durch. Dabei wurden 47 Fahrzeuge und 77 Personen überprüft. Die Kontrollen ergaben mehrere Verstöße, darunter acht Fahrzeuge bei denen aufgrund nicht zugelassander Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war, zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Vier Fahrzeuge wiesen so gravierende Mängel auf, dass die durch die Polizei sichergestellt wurden. Sie werden in den nächsten Tagen durch einen Sachverständigen begutachtet werden.

A81/Widdern: Illegales Autorennen auf der A81

Am Sonntagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, kam es auf der Autobahn A81 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem illegalen Autorennen mit erheblicher Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Zwei Fahrzeuge, ein weißer Audi A6 und ein blauer BMW 318, lieferten sich ab der Anschlussstelle Osterburken über mehrere Kilometer ein rücksichtsloses Rennen, bei dem sie teilweise auf den Standstreifen auswichen und dort mindestens zehn Fahrzeuge überholten. Zeugenangaben zufolge fuhren die Beteiligten mit einer geschätzten Geschwindigkeit von bis zu 220 km/h. Besonders brisant wurde die Situation, als beide Fahrzeuge kurz vor der Anschlussstelle Möckmühl auf die linke Fahrspur zogen und einen schwarzen PKW so gefährlich schnitten, dass der Fahrer eine Notbremsung durchführen musste, um einen Unfall zu verhindern. Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Weinsberg konnte die beiden Fahrzeuge schließlich an einer Tankstelle in Heilbronn anhalten. Die 35 und 21-jährigen Fahrer müssen nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Ihre Mobiltelefone und die Führerscheine wurden beschlagnahmt. Die Verkehrspolizei Weinsberg bittet um Hinweise von weiteren Zeugen, die das Rennen beobachtet haben oder durch die Fahrweise gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Bad Rappenau: Sachbeschädigung auf Kinderspielplatz - Zeugen gesucht

Am Sonntagmorgen wurde auf einem Kinderspielplatz in der Bad Rappenauer Ulmenstraße ein beschädigter Mülleimer festgestellt, der durch einen Brand komplett zerstört wurde. Zudem wurden Bierflaschen und weiterer Müll auf dem Gelände hinterlassen. Die Ermittlungen dauern an, Hinweise auf die Täterschaft liegen bisher nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Zeugenaufruf nach Unfall zwischen E-Scooter und Pkw

Am Sonntag kam es gegen 12.45 Uhr auf der Allee in Heilbronn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen E-Scooter-Fahrer und einer 67-jährigen Pkw-Fahrerin. Beide Beteiligten geben an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. Der E-Scooter-Fahrer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zur Ampelschaltung geben können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 2090 an das Polizerevier Heilbronn

Nordheim: Polizeibeamte mit Schreckschusswaffe bedroht

Am Samstagabend kam es in Nordheim zu einem Einsatz, nachdem ein betrunkener Mann randalierte und vor Polizeibeamten eine Schreckschusswaffe durchlud. Der 31-Jährige verschanzte sich kurzzeitig in seinem Wohnhaus in der Kirchstraße, konnte aber kurz darauf unbewaffnet und widerstandslos festgenommen werden. Die Waffe konnte später im Haus aufgefunden und sichergestellt werden. Der 31-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Ellhofen: Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen Freitagabend und Samstagabend wurden in Ellhofen antisemitische und propalästinensische Graffiti an einem Feldweg und an einer Autobahnunterführung entdeckt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07062 915550 entgegen.

A6/Bad Rappenau: Verkehrsunfall und Körperverletzung nach absichtlichem Rammen

Am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Nürnberg ein Verkehrsunfall mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung. Der Fahrer eines Audi A4 soll einen 45-Jährigen, der mit einem Bentley unterwegs war, erst genötigt und dann absichtlich gerammt haben. Nach dem Vorfall hielten beide Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen an, wo es zu einem handfesten Streit kam, bei dem beide Männer verletzt wurden. Der Führerschein des 31-jährigen Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen der Auseinandersetzung laufen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

A6/Kupferzell/Ellhofen: Diesel-Diebstahl aus LKW - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Autobahn 6 bei Kupferzell sowie am Parkplatz Gagernberg bei Ellhofen zu Diebstählen von Kraftstoff aus geparkten LKW. Die bislang unbekannten Täter entwendeten jeweils rund 500 Liter Diesel, indem sie die Tankdeckel der Fahrzeuge gewaltsam aufbrachen. Die Polizei prüft derzeit einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den genannten Bereichen beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 513-0 zu wenden

L1095/Neuenstadt: Schwerverletzte Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag kam eine 20-jährige Motorradfahrerin auf der Landesstraße 1095 nahe Neuenstadt am Kocher von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Gegen 15.30 Uhr war die Zweiradfahrerin von Neuenstadt in Richtung Dahenfeld unterwegs und verlor aus noch bsilang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Zweirad. Die junge Frau erlitt durch den Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Heilbronn: Kleinkind durch Verbrühung schwer verletzt

Am Samstagnachmittag zog sich ein 2-jähriges Kind in Heilbronn schwere Verbrühungen zu, nachdem es gegen 16 Uhr einen Wasserkocher von der Küchenarbeitsfläche zog. Aufgrund der schwere der Verletzungen musste das Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Der Adenauerplatz musste während des Einsatzes kurzzeitig gesperrt werden.

