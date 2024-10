POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Fahrschulauto in Verkehrsunfall verwickelt, Körperverletzung im Rahmen eines Fußballspiels, Autoreifen zerstochen und Katze in Müllsack entsorgt

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Unfall mit Leichtverletzten - Fahrschulauto beteiligt

Am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, kam es auf der Landesstraße 582 zu einem Unfall unter Beteiligung eines Fahrschulautos. Eine 16-jährige Fahrschülerin fuhr in Begleitung ihres Fahrlehrers von Buchen kommend in Richtung Eberstadt, als ihnen im Kurvenbereich plötzlich ein 76-jähriger KIA-Fahrer auf ihrer Spur entgegenkam. Der 76-Jährige befand sich mitten in einem Überholvorgang. Die Fahrschülerin konnte einen Frontalzusammenstoß durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Eine nachfahrende 22-jährige Opel-Fahrerin leitete ebenfalls eine Gefahrenbremsung ein, kollidierte jedoch nichtsdestotrotz mit dem Fahrschulauto. Der KIA-Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden. Die Insassen der beiden verunfallten PKW erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 17.000 Euro geschätzt.

Billigheim-Waldmühlbach: Körperverletzung auf dem Sportplatz

Am Sonntagnachmittag, den 20. Oktober, gegen 16 Uhr, kam es auf dem Sportplatz in Billigheim-Waldmühlbach zu einer Körperverletzung im Rahmen einer Fußballpartie. Nach der Ahndung eines Fouls wurde ein 27-jähriger Sportler von zwei Spielern der gegnerischen Mannschaft angegriffen. Er erlitt unter anderem einen Kopfstoß und einen Faustschlag. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Aglasterhausen-Michelbach: Autoreifen zerstochen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag zerstach ein bislang unbekannter Täter sämtliche vier Autoreifen eines im Tanneneck in Aglasterhausen-Michelbach geparkten Pkw. Der Unbekannte verursachte hierdurch einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mudau: Katze in Müllsack entsorgt

Aufmerksame Spaziergänger fanden am Dienstagmorgen eine verletzte Katze in einem Müllsack auf einem Parkplatz entlang der Landesstraße 585. Der Parkplatz befindet sich zwischen den Ortschaften Mudau und Schloßau. Wer das verletzte Tier dort ablegte, ist bislang unklar. Die Polizei bittet Zeugen daher, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

